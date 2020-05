“E’ positivo al Coronavirus”, violato il diritto alla privacy di un calciatore della Fiorentina

Chi sono i tre giocatori della Fiorentina risultati positivi al Coronavirus? A questa domanda, stavolta, la società non ha voluto rispondere. O meglio ha deciso di non farlo per garantire il diritto alla privacy dei diretti interessati. Decisione questa alla quale si è adeguata fin da subito la Redazione di Fiorentinanews.com.

Purtroppo però tocca constatare come questo diritto sia stato violato reiteratamente, per un calciatore in particolare. In rete circolano diversi articoli dedicati ad uno di questi tre e non è davvero difficile trovarli, anche perché la questione è arrivata anche sul tavolo di alcuni quotidiani importanti.

Un peccato davvero, perché è vero che il diritto alla cronaca è sacrosanto è intoccabile, ma riteniamo che prima di tutto vi debba essere il rispetto per le persone.