E Pulgar finisce anche nella Top 11 del Sudamerica: in sua compagnia due ex obiettivi viola

Si è chiusa la dodicesima giornata delle gare di qualificazione a Qatar 2022 in Sudamerica e la Conmebol ha stilato così la classica Top 11 di questa tranche di gare, inserendo a centrocampo anche il viola Erick Pulgar. Nel reparto anche due ex obiettivi della Fiorentina come Paquetà e Raphinha, in difesa uno che a Firenze c’è stato davvero come Juan Cuadrado:

¡El XI elegido por ustedes! 🤩​ Así quedó el equipo de los mejores jugadores de la Fecha 12 votado por ustedes a través de nuestras stories de Instagram 🔝​#EliminatoriasSudamericanas pic.twitter.com/bXk5ftPrBQ — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) October 16, 2021