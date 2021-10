E qualcuno bussò alla porta di Gattuso. Ma Ringhio ha rifiutato la proposta e resta ancora senza panchina

Dopo la rottura burrascosa con la Fiorentina, arrivata lo scorso giugno, Gennaro Gattuso è rimasto senza panchina ed è in attesa di una chiamata.

In realtà però qualcuno ha bussato alla sua porta. Secondo Calciomercato.com nei giorni scorsi il Genoa ha parlato con Ringhio. Gattuso, però, dopo aver ascoltato l’offerta ha ringraziato non andando oltre visto che, per il momento, aspetta altre opportunità.

Questo perché la nuova proprietà americana del club rossoblu non è convinta di Davide Ballardini e per l’allenatore la sfida di domenica contro il Sassuolo potrebbe essere l’ultima spiaggia.