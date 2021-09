E’ rotazione totale: Terracciano entra in gioco e Dragowski rischia. Un particolare che può fare la differenza

Quattro formazioni diverse in altrettante partite (compresa la Coppa Italia). L’allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano, è uno a cui piace ruotare gli elementi a disposizione (ne aveva cambiate 37 su 38 lo scorso anno allo Spezia).

La notizia, della quale si occupa oggi La Nazione, è che anche il portiere rientrerà a pieno titolo in queste rotazioni, perché da Pietro Terracciano sono arrivate risposte incoraggianti, se non autorevoli, nelle due partite in cui è stato titolare (ovvero contro il Torino e l’Atalanta).

E così è ufficialmente partita anche la concorrenza fra Dragowski e Terracciano, sebbene il primo avesse teoricamente a inizio stagione i gradi da titolare. Durante la scorsa stagione allo Spezia, Provedel è sempre stato considerato in leggero vantaggio da parte di Italiano su Zoet per la capacità di giocare il pallone con i piedi, quasi da difensore aggiunto. E questo fatto potrebbe influire sulla scelta del numero uno anche quest’anno.