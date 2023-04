E’ scoppiata la Prestianni-mania: per arrivare al talento argentino la Fiorentina dovrà bruciare un’ampia concorrenza

Che la Fiorentina non fosse l’unica squadra ad avere messo gli occhi su Gianluca Prestianni non è una novità. Il centrocampista argentino che Mancini vorrebbe convocare in Nazionale, seguendo la pista intrapresa per Retegui, ha infatti attirato le attenzioni di molte big europee.

Le stimmate è quella del predestinato, il caso simile a quello di Julian Alvarez. La concorrenza è spietata, questa volta Burdisso e la Fiorentina riusciranno a bruciarla piazzando il colpo in prospettiva?