E se il mercato della Fiorentina non decolla, quello di Sarri, prossimo avversario dei viola, non va meglio

Non decolla il mercato della Fiorentina, non decolla il mercato della Lazio. Viola e biancocelesti si affronteranno domenica a Roma, ma la sessione invernale dei due club è stata piuttosto scarna. Secondo quanto scrive il Messaggero “di questo passo Sarri non potrà ottenere né il vice Immobile, né il terzino di piede mancino, né tantomeno uno dei due rinforzi richiesti.

Difficilmente ci saranno movimenti in entrata e non sarebbe di certo una novità visto che dalla promozione di Tare nel 2009 già in sei occasioni a gennaio il club capitolino non ha investito nulla. Alle porte del prossimo tour de force i biancocelesti avranno a che fare con diverse assenze. Rispetto a ieri infatti non ci saranno né Patric, né Radu, entrambi fermi per problemi muscolari al flessore. Almeno il tecnico ritroverà Vecino e lo stesso Immobile. Il capitano dovrebbe tornare in gruppo, ma per rivederlo dal 1’ bisognerà comunque attendere almeno la sfida di Coppa Italia contro la Juventus”.