E se in Italia bisogna accontentarsi della propria squadra in diretta in chiaro una volta ogni tanto, in Polonia Lech-Fiorentina è destinata a diventare un caso

Se in Italia i tifosi delle squadre impegnate nelle coppe europee si devono accontentare solo talvolta di vedere le proprie squadre in diretta in chiaro, in Polonia questo sembra la normalità. Anche per questo motivo la partita di andata tra Lech Poznan e Fiorentina, valevole per i quarti di finale di Conference League, sta diventando un vero e proprio caso in patria.

Nella nazione nord europea, ad acquisire i diritti delle partite di Conference League è stata l’emittente scandinava Viaplay, che ha poi subappaltato le gare del Lech di gironi, sedicesimi e ottavi di finale a TVP, tv pubblica. Un altro subappalto non sembra così scontato per la partita di andata che si giocherà in Polonia con la Fiorentina e le trattative sono in corso, ma il tempo per una decisione definitiva stringe, scrive sport.pl.

Non sembrano esserci margini, invece, sulla trasmissione in chiaro della gara di ritorno a Firenze. Lech-Fiorentina è pronta a diventare un caso in Polonia, dove dal 2015 esiste una legge sugli eventi sportivi importanti che devono essere trasmessi sulla televisione aperta.