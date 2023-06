E se la Fiorentina segue diverse pedine del Bologna, i rossoblù aumentano il pressing per un esterno viola

Orsolini, Arnautovic, Dominguez, Schouten: sono diversi i giocatori del Bologna che piacciono alla Fiorentina ma, fino ad oggi, non si registrano offerte da parte del club viola a quello rossoblù. Secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, anche il club emiliano sarebbe interessato a una pedina gigliata, che piace da diversi mesi: Aleksa Terzic.

Dopo il ritorno di Cambiaso alla Juventus, il Bologna avrebbe accelerato i contatti per Giacomo Quagliata della Cremonese e per Terzic. Piace anche Aaron Martin, ma su di lui c’è in vantaggio il Genoa.