E se la Fiorentina si fiondasse su Orsolini? Un alleato potrebbe essere proprio il patron del Bologna

“Una cessione importante prima di fine mercato”. Almeno questo filtra dagli ambienti rossoblu per quanto riguarda questo rush finale del mercato estivo 2021: in tal senso i giocatori sul piatto sono due, Tomiyasu e Orsolini, per i quali ci sono i maggiori interessamenti dall’esterno. La Fiorentina ad ora continua a seguire Domenico Berardi ma l’esterno del Bologna resta l’alternativa principale. Qualora per l’attaccante del Sassuolo non ci fossero spiragli, arrivare a Orsolini potrebbe essere avvantaggiato proprio dal patron rossoblu Saputo, che sembra proprio aver chiesto un sacrificio in uscita.