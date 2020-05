E se la Serie A non riuscisse a finire? Tutti nelle mani di… un algoritmo

L’ultima idea della Lega Calcio per il Piano B, quello da attuare qualora la Serie A subisse degli ulteriori ostacoli alla sua conclusione, riguarda un algoritmo. E’ quanto sta pensando di creare la Lega Calcio per evitare anche l’eventuale ricorso a play-off e play-out che fanno storcere il naso a tanti club. Con la cristallizzazione della classifica (l’originario Piano C) occorrerebbe calcolare il risultato finale di ciascuna squadra, una sorta di proiezione per rendere il campionato “finito”. Tale calcolo verrebbe affidato appunto ad un algoritmo a cui la Lega sta pensando e che dovrebbe presentare entro l’8 giugno.

