E se Lirola partisse potrebbe essere già pronto il sostituto

Il futuro di Andrea Conti potrebbe essere lontano dal Milan. L’ex terzino dell’Atalanta, che si è rotto per due volte il legamento crociato, ha giocato soltanto 12’ in stagione tra campionato ed Europa League: Pioli gli ha sempre preferito Calabria e Dalot.

Per cui, la prospettiva di un suo addio nel prossimo mercato di gennaio non è assolutamente da scartare. Su Conti ci ha messo gli occhi anche la Fiorentina: come si legge su calciomercato.com, il ds viola Pradé voleva portarlo a Firenze già la scorsa estate. Adesso ci potrebbe ripensare in caso di cessione di Lirola. Sull’ex Atalanta c’è anche l’interesse del Genoa, alla ricerca di un terzino destro. A inizio gennaio è previsto un confronto tra Maldini e Massara con l’agente del ragazzo, Mario Giuffredi, per fare il punto della situazione e capire qual è la soluzione migliore per rilanciare un ragazzo sul quale il Milan aveva investito ben 24 milioni nel 2017.