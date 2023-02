E Sirigu? Per il neo vice di Terracciano può arrivare il grande ritorno in Europa

Non è arrivato al top della condizione a Firenze, non è una novità per quanto riguarda il mercato viola ma per Salvatore Sirigu, che di ruolo fa il portiere, di tempo per poter giocare non dovrebbe servirne chissà quanto. Già giovedì ad esempio potrebbe esserci la prima chance per l’ex vice di Meret a Napoli: in Campania zero minuti per lui, motivo per cui ha preferito lasciare una realtà che aspetta quasi solo l’ufficialità dello scudetto. La goleada del Municipal de Braga ha di fatto cambiato i piani di Italiano, in meglio e quindi per la gara di ritorno ci potrà essere spazio per dare minuti a chi non li ha: Sirigu è uno di questi e visto il curriculum, affidargli la porta per una sfida europea non dovrebbe essere tutto questo gran problema.