“È stato Ancelotti a spingere Odriozola verso la Fiorentina, ma si è opposto al diritto di riscatto. Ecco perchè”

Il giornalista sportivo Edu Aguirre ha parlato della trattativa che porta Alvaro Odriozola alla Fiorentina alla trasmissione El Chiringuito TV. Queste le sue parole: “Ieri c’è stata una riunione tra il giocatore e Carlo Ancelotti. L’allenatore italiano lo ha spinto verso la Fiorentina e ha voluto che giocasse la prossima stagione in Italia. Ancelotti tiene molto al ragazzo e lo vuole rivalutare l’anno prossimo. Per questo si è opposto all’inserimento nel prestito del diritto di riscatto a favore della Fiorentina“.