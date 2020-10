“E’ stato Sarri a chiedere la risoluzione del contratto alla Juventus, ha sempre sognato la Fiorentina”

Il giornalista di TuttoSport, Guido Vaciago è intervenuto a Lady Radio parlando del contratto di Sarri: “Si tratta di una risoluzione del contratto. Sarri percepirebbe, in una sola tranche, tutto lo stipendio di questa stagione circa 12 milioni lordi. La Juventus ha un vantaggio fiscale e troverebbe un vantaggio anche perchè, Sarri, rinuncerebbe ad altri due milioni come indenizzo. Sul terzo c’era solo una opzione. C’è un vantaggio economico importante, per Sarri rinuncia a due milioni. E’ stato Sarri a chiedere la risoluzione, la Juventus ha accettato con piacere. C’è stata questa scelta perchè voleva trovarsi libero. Credo che Sarri abbia sempre sognato la Fiorentina”

