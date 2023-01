E Zurkowski per la cessione…chiede un aumento allo Spezia!

Arrivano nuovi rumors per quanto riguarda la possibile imminente cessione di Zurkowski in Liguria. Per il passaggio di Szymon Zurkowski allo Spezia, la società ligure e la Fiorentina starebbero dialogando. Secondo quanto riporta Il Secolo XIX, il nazionale polacco però prima di muoversi per approdare alla corte di Gotti, vorrebbe un adeguato aumento d’ingaggio.