Ecco a che punto siamo con lo stadio Padovani, la possibile nuova (e temporanea) casa della Fiorentina. Soluzione che piace a tutti? Non proprio FOTO FN

Nelle stanze di Palazzo Vecchio e non solo si riflette sui 55 milioni mancanti per il restyling dello stadio Artemio Franchi, con i lavori che dovrebbero cominciare già a fine anno nell’impianto di Campo di Marte. Lo ha detto anche Joe Barone nell’ultima conferenza stampa: la Fiorentina stessa è in contatto con le autorità fiorentine e sta cercando una soluzione per trovare i fondi mancati, nonostante dalle casse viola non uscirà un solo centesimo per questi lavori.

Passi avanti intanto si registrano sul possibile impianto che ospiterà la Fiorentina durante i lavori al Franchi per la stagione 2024-25 e per quella successiva, in attesa dell’inaugurazione del nuovo stadio che saranno auspicabilmente nel 2026, in concomitanza con i 100 anni di storia della società viola. Tutti gli indizi e le ultime dichiarazioni portano all’impianto Padovani, a pochi passi dal Franchi, attualmente adibito a campo da rugby. Attualmente lo stadio Mario Lodigiani può accogliere circa 2mila spettatori, con la sola tribuna coperta presente su un lato lungo del campo, ma l’idea è quella di ampliare i posti disponibili fino a 16mila con tribune smontabili.

Per farlo si amplierà la tribuna già presente costruendone una in muratura da circa 5mila posti. Poi ne sarà aggiunta una sull’altro lato del campo che si affaccia su Viale Pasquale Paoli e una sul lato corto del campo che dà sul campo adiacente dove si svolgono gli allenamenti del Firenze Rugby, con gli spalti (smontabili) che potrebbero essere collegati.

Un progetto non semplicissimo, se si pensa che intorno all’impianto sportivo ci sono parcheggi e varie attività che dovranno o potranno subire spostamenti, cambiamenti e/o chiusure. Le nuove tribune e l’afflusso del pubblico, seppur minore rispetto a quello del Franchi, richiederanno modifiche all’area circostante sia per la sicurezza che per lo spazio materiale degli spalti. Tra le attività commerciali presenti il distributore Tiber e il Rugbier Bierstube, adiacenti all’impianto.

Il sindaco Nardella nelle scorse ore aveva parlato di un progetto Padovani che piaceva a tutti, ma lo spostamento potrebbe non fare contenti proprio tutti. Marco Pancani, gestore del locale specializzato in cucina bavarese, hamburger e pizze Rugbier, ha espresso a Fiorentinanews.com tutta la sua preoccupazione per il possibile arrivo della Fiorentina nello stadio: “Non abbiamo ancora parlato con nessuno del Comune, anche se ci hanno detto che non c’è ancora un progetto vero e proprio. La società viola sa qualcosa. Io e tutto il mio staff siamo molto preoccupati per la possibile occupazione dei nostri spazi”.

Servirà fare luce, in un futuro prossimo, quale sarà il destino delle attività vicine al Padovani, con le autorità e i progetti che dovranno cercare di limitare al minimo l’invasività del nuovo stadio.