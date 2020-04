In diretta a Sky Sport il giornalista Riccardo Trevisani ha espresso un parere sulla prima stagione in Serie A del centrocampista della Fiorentina Gaetano Castrovilli dando meriti importanti sul suo rendimento all’ex tecnico viola Vincenzo Montella: “Quando Montella lo ha allenato ha messo il marchio di “nuovo Antognoni” a Gaetano Castrovilli e lui sta provando a diventare com’era Giancarlo; ha fatto una grande stagione ed è un talento. A me piace molto”.