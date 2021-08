Ecco Farias, il talento braccato da Burdisso per il futuro della Fiorentina VIDEO

Grande qualità tecnica, personalità e spavalderia: Facundo Farias, classe 2002 del Colon, sembra avere tutte le carte in regola per sfondare ad alti livelli. Il calciatore argentino è stabilmente un titolare del club di Santa Fe, ed in stagione ha già collezionato 4 reti e 6 assist. Il direttore tecnico viola Burdisso ha messo gli occhi sul giovanissimo fantasista sudamericano, ed ha già preso contatti con il ragazzo, l’agente e la dirigenza del Colon.

Farias è un calciatore molto mobile e rapido, capace di svariare su tutto il fronte offensivo. Il giovane astro del Colon sa spaziare dalla trequarti a ruolo di esterno in un tridente. Destro naturale, impressiona per visione di gioco e capacità nel dribbling. Fisico alla ‘Papu Gomez‘, ma con centimetri in più, il 19enne argentino ha il contratto in scadenza nel 2022, ed una clausola rescissoria fissata a 10 milioni di euro. Il ragazzo non ha il passaporto comunitario, ma la Fiorentina ha ancora uno slot libero per gli extracomunitari, e potrebbe valutare di bruciare la concorrenza.

Ecco un video per dare un’idea delle caratteristiche del calciatore del Colon: