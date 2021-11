No Berardi? No problem. La Fiorentina si tutela e si dirige con forza su Jonathan Ikonè, classe ’98 in forza al Lille. Un elemento di qualità e prospettiva, tutt’altro che un così detto ‘Piano B’. Ala purissima, di grande velocità e rapidità, ragazzo francese è molto talentuoso. Ikonè ha già debuttato con la maglia della sua Francia, segnando anche una rete.

Mancino purissimo, fa del dribbling e dell’imprevedibilità due armi spesso decisive. Bravo a buttarsi negli spazi ma anche a partire palla al piede, Ikonè può giocare su entrambe le fasce di un tridente. E’ però sulla destra che il calciatore di Bondy dà il meglio di sé, accentrandosi sul piede forte per cercare la porta o il suggerimento al centro. Da segnalare che oltre alle movenze felpate, il calciatore del Lille è anche un ottimo tiratore di punizioni e rigori.

Ikonè ha ancora grandissimi margini di miglioramento sotto ogni aspetto, ed ha già maturato un’esperienza importante a livello internazionale. Il 23enne francese infatti da tre stagioni gioca stabilmente in Europa. Il suo contratto scadrà nel giugno del 2023, e di conseguenza il tempo è dalla parte della Fiorentina. Andando per le lunghe sarà assai difficile che il Lille possa effettuare una richiesta eccessivamente alta.

Vediamo ora un video per dare un’idea delle caratteristiche dell’ala del Lille: