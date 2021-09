Ecco il verdetto del giudice sportivo per gli insulti a Vlahovic: gli ispettori della Lega non hanno sentito nulla, neanche una multa all’Atalanta

E’ uscito il referto del giudice sportivo Gerardo Mastrandrea, con il classico appuntamento del martedì sera: ebbene i cori di offesa nei confronti di Dusan Vlahovic, uditi ampiamente da tutti i presenti al Gewiss Stadium, così come dai telespettatori a casa, non sono stati rilevati invece dagli ispettori della Lega Calcio. Nessuna segnalazione e quindi nessuna sanzione per la Curva Nord dell’Atalanta, così come nessuna punizione al club nerazzurro. Un esito francamente incredibile.