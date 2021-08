Ecco la formula proposta dalla Fiorentina per il trasferimento di Odriozola e il motivo della scelta

Secondo quanto riportato da AS la Fiorentina avrebbe proposto al Real Madrid per il trasferimento a Firenze di Alvaro Odriozola un prestito biennale con diritto di riscatto. L’ostacolo principale per il club viola attualmente è rappresentato dall’alto ingaggio del giocatore (3,5 milioni a stagione), al quale andrebbero aggiunte le tasse. Con il prestito per due anni però la Fiorentina potrebbe usufruire del Decreto Crescita, che consentirebbe di alleggerire il carico fiscale sullo stipendio del calciatore.