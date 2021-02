Ecco la linea Leopolda-Piagge e il prolungamento fino a Campi Bisenzio

Novità importanti per quanto riguarda la viabilità fiorentina, in particolare per ciò che concerne la tramvia in direzione Campi Bisenzio, luogo in cui tra le altre cose, il presidente viola Rocco Commisso ha opzionato i famosi terreni. Dodici chilometri per collegare la stazione Leopolda di Firenze a Campi Bisenzio con 24 fermate e una stima di 12 milioni di passeggeri all’anno, con un investimento di oltre 400 milioni di euro.

È la Linea 4 della Tramvia (la 4.1 Leopolda-Piagge e la 4.2 Piagge-Campi Bisenzio) che, una volta entrata a regime toglierà dalle strade 10.000 veicoli di traffico privato al giorno e, lungo il suo percorso, prevede riqualificazione urbana e la piantumazione di quasi 2.000 nuovi alberi. Il primo tratto (Leopolda-Piagge) prevede 30 mesi di lavori con partenza entro il 2022.

Oggi il Sindaco Dario Nardella e il collega di Campi Bisenzio Emiliano Fossi hanno fatto il punto della progettazione dell’opera assieme all’assessore alla Mobilità del Comune di Firenze Stefano Giorgetti. E tecnici del comune alle porte di Firenze. In particolare l’attenzione è stata dedicata al primo lotto della linea, ovvero il 4.1 che collega la Leopolda alle Piagge e sul quale è in corso la progettazione definitiva. Mentre per quanto riguarda il secondo lotto, il 4.2 dalle Piagge a Campi Bisenzio, è in corso la conferenza di servizi sul progetto di fattibilità tecnico-economica

Ecco poi le parole del sindaco Dario Nardella a margine dell’evento: “Un progetto che cambierà il volto a tutta l’area nord-ovest di Firenze fino al centro abitato di Campi Bisenzio. Sono previste anche molte opere infrastrutturali, parcheggi scambiatori, un grande investimento anche sul verde con due parchi e quasi 2.000 alberi lungo il tragitto. Questo dimostra che la Tramvia non è solo una soluzione trasportistica ma anche l’occasione di riqualificare interi quartieri. Alle Piagge siamo già intervenuti sulla zona di via dell’Osteria e sull’ex Gover: due importanti riqualificazioni che fanno da apertura al progetto della linea tranviaria che collegherà il centro di Firenze con il centro di Campi Bisenzio”.