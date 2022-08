Ecco la lista UEFA della Fiorentina per i preliminari di Conference League: non c’è Castrovilli assieme a Kokorin e a un altro, presente Ranieri

Il sito della UEFA ha pubblicato la lista presentata dalla Fiorentina per i preliminari di Conference League 2022-23 contro il Twente. Tra i nomi designati da Vincenzo Italiano non ci sono Marco Benassi, Gaetano Castrovilli e Aleksandr Kokorin. Presente invece Luca Ranieri. Regolarmente in lista tutti gli altri, Kouame compreso.

Questa la lista completa: Terracciano, Gollini, Cerofolini, Milenkovic, Nastasic, Quarta, Igor, Biraghi, Terzic, Dodo, Venuti, Ranieri, Bonaventura, Saponara, Maleh, Zurkowski, Duncan, Amrabat, Mandragora, Jovic, Cabral, Ikone, Gonzalez, Sottil, Kouame.