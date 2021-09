Ecco la nuova Fiorentina Primavera: la rosa ufficiale a disposizione di mister Aquilani per la stagione 2021-22

Sul sito della Fiorentina è stata pubblicata la rosa ufficiale della squadra Primavera che sarà a disposizione di mister Alberto Aquilani per la stagione 2021-22. Presenti nella lista sette classe 2002, da quest’anno fuoriquota: Frison, Agostinelli, Bianco, Corradini, Neri, Sacchini e Munteanu. Per regolamento sono convocabili soltanto 5 fuoriquota. Presente nella lista anche il portiere Andonov, l’anno scorso ai box per problemi burocratici legati al suo transfer. La lista completa:

PORTIERI:

Andonov (03), Fogli (03), Dainelli (03)

DIFENSORI:

Frison (02), Gentila (03), Ghilardi (03), Kayode (04), Larsen (03), Lucchesi (03), Rocchetti (03)

CENTROCAMPISTI:

Agostinelli (02), Barducci (03), Bianco (02), Corradini (02), David (03), Falconi (04), Favasuli (04), Krastev (03), Neri (02), Sacchini (02)

ATTACCANTI:

Amatucci (04), Di Stefano (03), Egharevba (03), Munteanu (02), Petronelli (03), Sene (04), Toci (03)