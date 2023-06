Ecco l’offerta dell’Empoli per il “nuovo Vicario”: bruciata la Fiorentina (e non solo) per uno dei più promettenti portieri italiani

Se la Fiorentina ci avesse creduto davvero, sarebbe stata stata una di quelle operazioni da iniziare e chiudere nel giro di pochi giorni. Magari già poche ore dopo che il Bari era stato sconfitto dal Cagliari nella finale playoff, vedendo sfumare la promozione in Serie A. Perché che Elia Caprile, uno dei portieri più promettenti del calcio italiano e già nel giro della Nazionale, potesse restare un altro anno nel campionato cadetto era abbastanza improbabile.

Il più veloce a muoversi per lui, però, è stato l’Empoli che ha bisogno di un nuovo titolare dopo la cessione di Vicario. Il club del presidente Corsi vuole fortemente Caprile, tanto che secondo PianetaEmpoli.it avrebbe offerto al Bari il cartellino di Henderson come contropartita per alleggerire il prezzo del portiere. Lo scozzese è un profilo che piace molto alla squadra pugliese, che potrebbe dunque essere favorevole a questo tipo di operazione. La quale, se andasse in porto, toglierebbe alla Fiorentina la possibilità di cogliere una grossa occasione.