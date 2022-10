Ecco l’ora di Milenkovic: dopo il test scozzese, un mese sprint prima del Mondiale

Ha fatto molto comodo a Nikola Milenkovic il test di Edimburgo per preparare un ritorno in campo vero e proprio, dal primo minuto, che si prospetta con la Lazio: il serbo è tornato dopo un mese circa dal problema accusato con la Juve a inizio settembre ed è pronto a riprendersi la difesa. Al suo fianco un Quarta ritrovato e un Igor che va un po’ più a sprazzi e che potrebbe riposare domani sera. La coppia dovrebbe essere fatta, con Milenkovic che ha preso la rincorsa anche in ottica Mondiale: un mese sprint, una decina di impegni con la Fiorentina, prima di volare in Qatar con la Serbia.