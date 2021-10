Ecco quando Italiano ritroverà i giocatori convocati dalle Nazionali. Possibile rientro anticipato per Milenkovic

Durante questa settimana torneranno progressivamente tutti i giocatori della Fiorentina impegnati con le rispettiva Nazionali. Vincenzo Italiano potrà dunque recupera piano piano il gruppo completo per preparare la sfida di lunedì prossimo contro il Venezia.

Nello specifico i primi ad arrivare saranno i serbi Vlahovic, Nastasic e Milenkovic, attesi per mercoledì sera. L’ultimo però, secondo quanto raccolto da Fiorentinanews.com, potrebbe arrivare in anticipo rispetto ai primi due in quanto non parteciperà all’ultimo impegno della Serbia a causa di un piccolo infortunio. Milenkovic potrebbe essere a Firenze già nelle prossime ore per recuperare (la stessa Fiorentina sta aspettando conferme), sebbene non si tratti di niente di serio tanto che Italiano conta di averlo normalmente a disposizione contro il Venezia.

Ci sarà da attendere un po’ di più invece per rivedere al centro sportivo gli altri nazionali: Amrabat, infatti, arriverà giovedì mentre il gruppo dei sudamericani composta da Nico Gonzalez, Martinez Quarta, Torreira e Pulgar sarà di ritorno soltanto sabato.