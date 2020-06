Ecco quando potrebbe iniziare la prossima Serie A

La Serie A si appresta a tornare in campo dopo la Coppa Italia, che si concluderà con la finalissima dell’Olimpico di Roma il 17 giugno. Per iniziare ci saranno i recuperi della 25esima giornata, che si disputeranno fra il 20 e il 21 giugno. Infine le ultime 12 che restano da giocare, con il via con Fiorentina-Brescia il 22 alle 19.30. Ma lo sguardo va avanti e guarda al futuro, alla stagione 2020-2021, le cui date rappresentano un aspetto importante considerando l’Europeo che andrà in scena la prossima estate. In attesa dell’assemblea di Lega di A, in programma giovedì, si è tenuto un importante Consiglio di Lega, che ha ipotizzato il 12 settembre come data di inizio della Serie A che verrà. Prima di ufficializzare il tutto, si aspetta che la Uefa faccia altrettanto con le proprie date europee.

