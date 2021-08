Ecco quanti biglietti sono stati venduti per Fiorentina-Torino

Tanti tifosi si stanno mobilitando per Fiorentina-Torino e secondo quanto riporta La Repubblica, le indicazioni della tarda serata di ieri parlano di 11 mila tagliandi venduti, con la possibilità di poter acquistare il biglietto fino a pochi minuti dall’inizio della partita.

Certo, nel ritorno al Franchi mancherà la Curva Fiesole, intesa come l’insieme dei gruppi organizzati del tifo: gli ultras hanno fatto sapere in un comunicato recente che il loro ritorno allo stadio avverrà con una condizione di semi normalità, apertura all’80%, ma soprattutto quando l’evento partita potrà ospitare, cori, fumogeni, striscioni e non distanziamento sociale e mascherina.