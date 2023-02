Ecco quanto vale il percorso della Fiorentina fino ad oggi in Conference League

Questa mattina sulle pagine de La Nazione si fa il punto di quelli che sono stati i guadagni della Fiorentina fino ad oggi in Conference League, con la squadra di Italiano che si è spinta fino ad adesso agli ottavi di finale. Il quotidiano sottolinea come il gruzzolo ammonta a 9 milioni di euro e di come, un altro passaggio del turno varrebbe un ulteriore milione più i singoli premi partita.

Cifre non proprio basse, che sono un altro motivo per spingere i ragazzi di Italiano ad andare avanti il più possibile in Conference. Le casse viola ringraziano.