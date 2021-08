Ecco Skhiri, un muro di qualità per la Fiorentina. Ma solo ad una condizione VIDEO

Non è una novità, anzi. La Fiorentina tiene accesi i riflettori su Ellyes Skhiri, centrocampista nato in Francia ma di nazionalità tunisina, classe ’95. Skhiri è un centrocampista centrale che si è formato nel vivaio del Montpellier, e dopo la breve militanza con la squadra B, si è imposto in Ligue 1. Grande fisico, Skhiri fa della forza e della potenza muscolare due doti fondamentali del proprio gioco. Il calciatore nato a Lunel è molto abile nel gioco aereo; di testa Skhiri è fortissimo in entrambe le aree di rigore. Forza sì, ma anche qualità, perchè Skhiri è un calciatore capace di far girare una squadra. Un mediano con ottime doti anche di regia, oltre che di interdizione. Letture difensive importanti, ma anche belle ed interessanti giocate nella metà campo offensiva.

Il valore di mercato del calciatore si aggira tra i 10 ed i 15 milioni di euro. Il Colonia è a caccia di soldi ma spera di riuscire a trattenere il ragazzo. ‘Vorrei l’Europa, sarebbe un passo in avanti per la mia carriera’, ha di recente affermato il ragazzo in un’intervista. La Fiorentina oggi non può garantire al calciatore la vetrina europea, ma certamente rappresenterebbe un salto di qualità rispetto al Colonia, dal punto di vista economico e non solo.

Al momento è difficile pensare che senza un’uscita consistente in mezzo al campo la Fiorentina possa muoversi con forza sul calciatore, ma le sue caratteristiche ben si sposerebbero con il gioco di Italiano, fatto di aggressione e ritmo ma anche palleggio. Skhiri è gestito dalla Lian Sports, l’agenzia di Fali Ramadani, agente la cui familiarità con la società viola è molto nota.

Ecco due video per dare un’idea delle caratteristiche del calciatore africano: