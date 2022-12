Êder: “Cabral è giovane ed ha bisogno di tempo per adattarsi al calcio italiano. Il centrocampo viola uno dei migliori”

L’ex attaccante di Sampdoria ed Inter Êder Citadins Martins ha parlato delle difficoltà di Arthur Cabral a Radio Bruno, ma non solo: “E’ un ragazzo molto giovane, avrà tempo per adattarsi al calcio italiano che ha creato problemi a tanti campioni. Serve pazienza. La Fiorentina gioca un bel calcio in cui serve entrare dentro. Penso che sia un giocatore di valore e che si adatti il prima possibile. La lingua è un fattore importante ed è essenziale impararla in fretta”.

Prosegue Êder: “Saudade? Quando arrivi giovane come me, a 17 anni, famiglia e modo di mangiare ti mancano, anche se poi in Italia ti adatti. Se non hai alcun parente o legame vicino puoi fare maggiore fatica. Cabral non lo conoscevo tanto prima che arrivasse alla Fiorentina ma era molto considerato in Brasile. Duncan, con cui ho giocato, è un ottimo centrocampista, Amrabat è forte come ha dimostrato al Mondiale. Il centrocampo della Fiorentina è uno dei migliori”.