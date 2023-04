Ederson: “Io e Cabral siamo amici, ma in campo diventa una battaglia. La Fiorentina è una squadra forte ma questa partita potevamo vincerla”

Il centrocampista offensivo dell’Atalanta Ederson è intervenuto a DAZN a fine partita per commentare il pareggio ottenuto per 1-1 contro la Fiorentina, esprimendo elogi per il connazionale e attaccante viola Arthur Cabral: “Io e Cabral siamo amici, non so chi parla meglio l’italiano tra noi due ma lui si sta ambientando molto bene in Italia. In campo però tra noi diventa una battaglia, una guerra.

La Fiorentina è una squadra che sta bene ed è forte. Loro hanno fiducia dopo aver vinto un po’ di partite, sono una buona squadra. Comunque abbiamo pareggiato e siamo ancora lì in classifica. Potevamo vincere questa partita ma ci sta anche il pareggio”.