Edoardo Pierozzi ai saluti con il Palermo: una squadra di Serie C in vantaggio per il giocatore di proprietà della Fiorentina

Nei giorni scorsi abbiamo riportato della possibile partenza di Edoardo Pierozzi dal Palermo. Il giocatore di proprietà della Fiorentina non ha trovato grande spazio nel club rosanero, che peraltro ha bisogno di sfoltire la rosa e quindi molto probabilmente lo lascerà andare in questo mercato di gennaio.

In questo momento, secondo Il Messaggero, la squadra maggiormente interessata a Edoardo Pierozzi sarebbe il Pescara. Il club militante in Serie C è in cerca di un terzino giovane per completare la rosa e Pierozzi potrebbe rappresentare il profilo ideale.