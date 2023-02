Edoardo Pierozzi: “Quale è stato il gol più bello tra il mio e quello di Niccolò? Di sicuro io ho una media realizzativa migliore”

Edoardo Pierozzi, giovane della Fiorentina in prestito al Como, è stato protagonista nella giornata di ieri di uno dei 5 gol segnati dalla squadra comasca contro il Cosenza. Purtroppo per lui non un gol vero e proprio, visto che nel tabellino risulta determinante il tocco di D’Orazio, che ha deviato la palla nella propria porta.

Dopo la partita, il giocatore ha commentato così su Sky insieme al fratello gemello Niccolò, anche lui di proprietà della Fiorentina, che ha messo ieri il suo sigillo in Reggina-Modena: “Non ci eravamo sentiti nel post partita. Sto scoprendo in diretta che mio fratello ha segnato. I quarti gemelli a segnare nella stessa giornata? Fa piacere. Il gol più bello? Sono tutti e due simili, entrambi arrivati per deviazione. Sicuramente come media realizzativa sono migliore di mio fratello Niccolò (ride ndr)”