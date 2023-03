Edoardo Pierozzi: “Sogno di giocare in prima squadra alla Fiorentina con Niccolò. Lui si merita un’occasione l’anno prossimo”

Il giocatore di proprietà della Fiorentina Edoardo Pierozzi, attualmente in prestito al Como, ha parlato a Radio Bruno Toscana: “All’inizio ho durato fatica a trovare spazio, ma ora ci sto riuscendo. Sono molto contento della mia scelta, il Como è una società modello. Per un calciatore è importante avere delle certezze e una certa continuità, però è bello anche cambiare e fare nuove esperienze. Qui a Como ho incontrato Fabregas, un campione del mondo e al tempo stesso una persona utilissima. Per me è un esempio da seguire ogni giorno”.

E poi sul fratello Niccolò ha aggiunto: “Si merita di entrare a far parte della rosa della Fiorentina l’anno prossimo. Quest’anno ha fatto molto bene, ha diritto a un’occasione. Ovviamente questo è anche un mio obiettivo, diciamo che giocare insieme nella prima squadra della Fiorentina è un nostro sogno. Quando Niccolò ha esordito in under 21 l’ho chiamato subito per fargli i complimenti”.

E infine: “Il mio ricordo più bello con le giovanili della Fiorentina è la prima Coppa Italia Primavera, vinta con mister Bigica. Era tanto che la società non vinceva un trofeo, fu una gioia enorme. Con i ragazzi del 2001 mi sento spesso, eravamo un bel gruppo e ci piace aggiornarci su quello che stiamo facendo in giro per l’Italia”.