Effetto Curva Fiesole: esauriti tutti i biglietti per il settore ospiti del Penzo per Venezia-Fiorentina

Con un comunicato sul proprio sito ufficiale il Venezia ha fatto sapere che i tagliandi per i posti in Curva Sud e Tribuna Ospiti per la partita di lunedì sera tra Venezia e Fiorentina sono esauriti. Rimangono invece ancora disponibili pochi posti in Tribuna Coperta, Distinti, Curva Nord Local ed i Pitch View. In totale la fase della prevendita ha fatto registrare più di 7000 biglietti acquistati.

Ricordiamo che quella al Penzo sarà la prima partita che vedrà il ritorno sugli spalti dei gruppi organizzati della Curva Fiesole, assenti sugli spalti da inizio pandemia.