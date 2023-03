Effetto Franchi: contro il Milan si va verso il primo sold out della stagione

Ad oggi sono 35mila i biglietti staccati per la partita di sabato sera tra Fiorentina e Milan in programma al Franchi. Solo nella giornata di ieri i tagliando staccati sono stati 3mila e a breve la società viola metterà a disposizione anche i posti a visibilità ridotta. Nel momento in cui entrambe le squadre sembrano essersi riprese dopo le ultime difficoltà, ci saranno anche i tifosi ad infiammare l’atmosfera.

Previsti 39mila paganti, che sarebbe sold out e record stagionale a Firenze. L’impressione, però, è che in Maratona e soprattutto in Ferrovia, la componente del tifo rossonero sarà abbondantemente presente. Lo scrive La Nazione.