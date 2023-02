Emergenza centrocampo per la Juventus: Allegri spera nel rientro di due campioni del mondo per la Fiorentina

Per l’infortunio di Miretti, c’è un Paul Pogba che mette nel mirino la gara contro la Fiorentina. L’obiettivo del francese, in ogni caso, è un ritorno in campo il prima possibile ma senza correre ulteriori rischi. Ci proverà già per domenica, vorrà riuscirci per la gara d’andata col Nantes di Europa League.

In caso negativo, il trio Fagioli-Locatelli-Rabiot sarà costretto agli straordinari. C’è però anche un Leandro Paredes che può tornare a disposizione. Il fastidio alla zampa dell’oca è da valutare giorno dopo giorno, ma non è da escludere che il campione del Mondo possa essere a disposizione già per la partita con la Fiorentina, almeno in panchina.