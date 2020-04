Emergenza Coronavirus, la Curva Fiesole si mobilita: I tifosi della Fiorentina in prima linea

L’Italia e Firenze sono in piena emergenza Coronavirus. In questo momento c’è da sottolineare il bel gesto fatto dal cuore pulsante del tifo della Fiorentina, ovvero dalla Curva Fiesole. I tifosi viola sono in prima linea negli aiuti a tutto il personale sanitario impegnato nella lotta al virus.

I sostenitori gigliati hanno recapitato materiale di vario genere ad alcuni punti cittadini delle associazioni come la Fratellanza Militare e la Misericordia.

Il tutto mentre continua la raccolta fondi ‘Forza e Cuore’ lanciata dalla società alla quale hanno contribuito tantissimi tifosi.