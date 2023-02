Sabato sera alle 20:45, la Fiorentina di Vincenzo Italiano ospieterà al ‘Franchi’ il Milan di Pioli. E per la compagine rossonera, potrebbe essere emergenza a centrocampo.

Bennacer rientrerà in gruppo forse domani, mentre Krunic sarà assente per squalifica. A meno che non venga recuperato l’ex mediano dell’Empoli in extremis, Pioli dovrà schierare uno tra Vranckx e Pobega.