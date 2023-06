Emerson Palmieri: “Fiorentina molto aggressiva con l’uno contro uno a tutto campo. La mentalità degli italiani è…”

Emerson Palmieri sarà uno dei giocatori che la Fiorentina si ritroverà contro nella finale di Conference League contro il West Ham. Il brasiliano naturalizzato italiano ha espresso alcuni concetti sui viola e sul calcio del nostro Paese in un’intervista rilasciata al The Guardian.

“La Fiorentina gioca in maniera molto aggressiva – ha dichiarato l’esterno sinistro – uno contro uno in tutto il campo, e così cercano di fermare gli avversari, è il loro stile. E’ buono per loro, perché quando fai pressione alta devi fare dei falli. Ma noi dobbiamo trovare lo spazio dietro di loro”.

E poi: “In Italia si lavora molto sulla tattica e sui piccoli dettagli. Provano a cambiare la partita con angoli, punizioni e calci piazzati in genere. Con gli italiani è così, difendere, attaccare e fare falli. E la loro mentalità e dobbiamo rispettarlo ma dobbiamo metterci anche la nostra mentalità e il nostro gioco sul campo”.