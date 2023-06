Emerson Palmieri: “Rispettiamo molto la Fiorentina, la conosco bene. Dobbiamo essere pronti per vincere, Paquetá è la nostra arma in più”

In vista della finale contro la Fiorentina, il terzino del West Ham Emerson Palmieri è intervenuto a Sky Sport: “Conosco bene la Fiorentina, ci ho giocato contro più volte. Noi li rispettiamo molto, sappiamo che è un collettivo molto offensivo e con qualità importanti. Sappiamo anche quali sono le difficoltà che ci aspettano”.

Su Paquetá: “Per me è come un fratello. Ha dimostrato più volte di essere un grande giocatore e lo è, speriamo che faccia una grande partita domani. In generale, in Portogallo è andato tutto bene. Abbiamo fatto dei grandi allenamenti, ora dobbiamo essere pronti per vincere”.

Sull’arma più pericolosa della Fiorentina: “Davanti ha ottimi elementi, ma anche lo stesso Dodô è uno che spinge tanto. Gonzalez, Cabral e Ikoné sono tutti pericolosi e preoccupanti per la nostra difesa”.