Emerson Palmieri: “Sarà difficile affrontare una squadra italiana. La Fiorentina ha ottime qualità individuali, li ho studiati durante la stagione”

L’esterno italo-brasiliano del West Ham Emerson Palmieri ha parlato della finale di Conference League a Praga contro la Fiorentina in un’intervista realizzata per i canali del club londinese. Queste le sue parole: “A Praga sarà l’occasione fare la storia di questo club, quindi ora è il momento di pensare a questa partita perché è molto importante per noi. È incredibile perché è così vicino. Spero che tutto vada bene e vediamo il 7 giugno se riusciremo a conquistare questo trofeo!”

“La Fiorentina? Ho giocato contro molti dei loro giocatori prima ed è sempre difficile giocare contro una squadra italiana, non a caso ne sono arrivate tre in tre finali europee. La Fiorentina ha una buona squadra. Sono arrivati in finale e ho visto alcune delle loro partite in questa stagione: sono bravi offensivamente, hanno qualità individuali e buoni giocatori, quindi sicuramente non sarà una partita facile. Conosco molto bene la cultura delle squadre italiane. Sarà una grande partita!”