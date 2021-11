Empoli-Fiorentina: segui la diretta testuale su Fiorentinanews.com

La continuità, quella cosa che fa la differenza tra i fuochi di paglia e le squadre solide, è quanto ricerca la Fiorentina già oggi ad Empoli, dopo la splendida serata di sette giorni fa ed il successo spettacolare contro il Milan. Torna il derby con l’Empoli a distanza di due stagioni, l’ultima volta fu un brutto pomeriggio per la squadra viola, sconfitta per 1-0 e a fortissimo rischio retrocessione. Anche allora c’era Andreazzoli in panchina, che oggi si confronterà con Italiano: appuntamento alle 15 al ‘Castellani’, agli ordini del sig. Sacchi di Macerata. Fiorentinanews.com vi offrirà la consueta diretta testuale, con lo spazio per le pagelle e le voci dei protagonisti a fine gara.