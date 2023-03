Empoli grida in coro «no»: bocciata l’idea della Fiorentina al Castellani. “Per i commercianti nessun vantaggio, sarebbe un caos insostenibile. E non si sottovaluti la rivalità tra tifosi”

Dal 2024 al 2026, la Fiorentina dovrà trovare un’altra sistemazione visti i lavori di ristrutturazione dello stadio Franchi. Possibile spostamento al Castellani per due stagioni? La città di Empoli risponde chiaramente: no. L’edizione odierna de La Nazione di Empoli riporta la bocciatura totale di commercianti e tifosi azzurri.

Il responsabile locale di Confesercenti Gianluca D’Alessio ne spiega le ragioni: “Ci sono già problemi quando gioca l’Empoli (in qualche modo tollerati); un eventuale spostamento della Fiorentina al Castellani non farebbe che moltiplicare la confusione. I commercianti non ne trarrebbero alcun tipo di vantaggio, anzi: eventi sportivi di questa portata danneggiato quelli organizzati nel centro della città”.

E per quanto riguarda i tifosi? A tal proposito interviene il presidente del Centro di Coordinamento di Empoli Athos Bagnoli: “Prima di tutto, il nostro stadio è piccolo per ospitare una squadra come la Viola. E poi mi pare che a Firenze si sottovaluti eccessivamente la rivalità tra i due club. Portare la Fiorentina al Castellani potrebbe creare tensioni importanti”.