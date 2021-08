Enigma Montiel. Il padre: “Ha tanta voglia di dimostrare tutto ciò che ha dentro. Aspetta solo un’opportunità per farlo”

Nella lista dei partenti fatta dalla Fiorentina c’è anche Tofol Montiel. Questo ragazzo ha vissuto finora una storia molto particolare con il club viola. Nessun allenatore ha voluto scommettere su di lui, sul suo talento. Solo Prandelli lo ha fatto in un’occasione ed è arrivato il gol che ha permesso ai gigliati di battere l’Udinese in Coppa Italia e poi stop.

“In questi giorni Tofol ha recuperato ed è fiducioso – racconta a La Nazione il padre di Montiel, Oscar – Lui ha tanta voglia di dimostrare tutto ciò che ha dentro e aspetta solo di avere qualche opportunità per farlo”.

Fino a questo momento non sono giunte per lui offerte da altre squadre anche se il suo procuratore ha avuto contatti con club spagnoli e belgi. Gli ultimi giorni di mercato potrebbero offrirci delle novità anche in questo senso.