Entusiasmo in casa Inter per l’arrivo di un top player, ma contro la Fiorentina…

Giornata di visite mediche a Milano per l’ormai neo acquisto dell’Inter Christian Eriksen. Si sta quindi per concludere con l’ufficialità del suo approdo in nerazzurro una delle telenovele che hanno caratterizzato questo mercato invernale. L’entusiasmo dei tifosi interisti di vedere il nuovo gioiello in campo però, sembra destinato ad essere rimandato a dopo la partita che l’Inter giocherà in Coppa Italia proprio contro la Fiorentina. Sembra piuttosto difficile infatti che il danese venga convocato per la sfida di mercoledì a San Siro valida per i quarti del trofeo nazionale.