Episodio gravissimo a Foggia: la squadra perde il playoff per la Serie B e i tifosi sparano all’auto del capitano

Episodio gravissimo quello accaduto a Foggia nella serata di ieri, quando la squadra rossonera ha perso la finale dei playoff per la Serie B contro il Lecco e dunque la possibilità di tornare nella serie cadetta. Mentre la squadra si trovava in trasferta in Lombardia, alcuni colpi d’arma fuoco sono stati esplosi contro l’auto del capitano rossonero Davide Di Pasquale.

Tre colpi contro la carrozzeria e due che hanno completamente frantumato il finestrino del guidatore, quando la macchina era parcheggiata a pochi passi dallo stadio di Foggia. Sulla vicenda sta indagando la Digos.