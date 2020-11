Eppure Quarta sarebbe tutto tranne che un difensore falloso: quella contro la Roma è solo la seconda espulsione della sua carriera

Serata nefasta quella dell’Olimpico per Lucas Martinez Quarta, che ha bagnato l’esordio dal primo minuto in campionato con un espulsione. Rosso diretto per il nuovo difensore della Fiorentina, reo di aver commesso un entrata in scivolata fin troppo irruenta e pericolosa. Eppure, come sottolinea il portale argentino pasionmonumental.com, Quarta non è abituato a sventure del genere. Pensare che prima di quello mostratogli da Orsato aveva ricevuto un solo cartellino rosso in tutta la carriera, risalente addirittura all’ottobre 2018. Statistica non banale considerando la fisicità del calcio argentino, a dimostrazione che quello di ieri probabilmente è stato per Quarta solo un episodio sfortunato.

